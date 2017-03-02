Марин Ле Пен лишена неприкосновенности из-за фотографий в Twitter

Европарламент лишил депутатской неприкосновенности лидера французского «Национального фронта» Марин Ле Пен по запросу французского правосудия. Как сообщает BFM TV, Ле Пен грозит расследование за публикацию в Twitter в декабре 2015 г. фотографий казней заложников «Исламского государства» (запрещено в России).

Ле Пен также обвиняют в незаконной трате 300 000 евро Европарламента и требуют вернуть эту сумму. В Европарламенте считают, что Ле Пен незаконно использовала средства этой структуры для оплаты труда своей помощницы и близкой подруги Катрин Гризе, которая отрабатывала их не в Брюсселе или Страсбурге, как предполагали условия оплаты, а в Париже. Возвращать деньги лидер ультраправых не собирается, ей грозит штраф. Снятие неприкосновенности не связано с этим скандалом, а только с публикацией снимков сцен насилия. Ле Пен скопировала снимки трех жестоко казненных заложников с подписью «Вот это и есть ИГ». Политик заявила в четверг телеканалу LCP перед голосованием в Европарламенте, что она опубликовала фото, чтобы осудить ИГ, и назвала расследование прокуратуры Нантерра политическим.

Марин Ле Пен считается фаворитом президентской предвыборной кампании во Франции, опросы ей дают лучшие электоральные рейтинги и лучший результат в первом туре.

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