Порошенко потребовал задерживать вооруженных участников блокады Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сотрудники правоохранительных органов будут задерживать всех участников транспортной блокады Донбасса, у которых будет обнаружено оружие.

«Мы всегда будем с уважением относиться к мирным участникам любых мирных акций, пусть мы и не разделяем их требований. Но всех, кто на призыв организаторов приехать с оружием, будет ехать туда с автоматами, "коктейлями Молотова" или взрывчаткой, гранатами, чтобы взрывать железнодорожные пути, как нам уже неоднократно обещали авантюристы-организаторы, будем задерживать и привлекать к ответственности, даже если они будут представляться патриотами», - сказал Порошенко.