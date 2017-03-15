Киев запретил перевозку грузов через линию столкновения с сепаратистами

Совет национальной безопасности обороны Украины (СНБО) приостановил перемещение грузов через линию столкновения сил Антитеррористической операции и сепаратистов самопровозглашенных народных республик. Как передает УНИАН, это решение объявил секретарь СНБО Александр Турчинов. Оно принято для защиты прав и свобод граждан Украины и обеспечения национальной безопасности страны с учетом «резкой эскалации российской агрессии против Украины, насильственного захвата украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей», обострения «угроз экономической и энергетической безопасности Украины» и с учетом того, что Россия стала признавать документы, выданные властями ДНР и ЛНР.

Ограничения вводятся до реализации первых двух пунктов Минских соглашений и до возвращения захваченных предприятий под украинскую юрисдикцию, добавил Турчинов. Первые два пункта Минских договоренностей - это всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии столкновения.

Правительству Украины поручено разработать и внедрить план мер по защите безопасного и надежного функционирования топливно-энергетического и металлургического комплекса Украины, просчитать ущерб для экономики страны и принять меры по его минимизации.

МВД, полициии, Нацгвардии и СБУ поручено «безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию столкновения железнодорожными и автомобильными путями и создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения», цитирует УНИАН.

Прекратить перевозки грузов на заседании СНБО предложил президент Петр Порошенко. Он допустил исключение только для гуманитарных грузов украинских, международных организаций - ООН, Красного Креста и других - лекарств, товаров первой необходимости, чтобы не»допустить ухудшения гуманитарной ситуации на оккупированных территориях» (цитата «Интерфакса»). Он напомнил, что руководство ДНР и ЛНР «конфисковало, захватило украинские предприятия» и предварительно оценил стоимость этих активов в $2 млрд. «Часть собственников, следует отдать им должное, свернули производство. А те, кто его продолжает, конечно же, пусть и не рассчитывают на реализацию товаров в Украине», - сказал Порошенко.

Он добавил, что благодаря «усилиям блокирующих и террористов» Украина потеряла свои предприятия, «и это, к сожалению, создало новую реальность».

«Кроме того, Национальному банку Украины, Службе безопасности Украины поручено проанализировать деятельности банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в частности относительно введения против них санкций», - добавил секретарь СНБО.

На Украине недавно началась волна протестов против работы в стране российских банков и их структур, в частности, в минувший понедельник в Киеве активисты украинских организаций «Правый сектор» (запрещен в России), «Гражданский корпус «Азов», а также партии «Национальный корпус» замуровали бетонными блоками вход в центральное отделение Сбербанка, во вторник в офисе Альфа-банка побили стекла, блокируются банкоматы российских банков. Акции начались после того, как министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал, чтобы НБУ прекратил работу российского Сбербанка на Украине в связи с тем, что этот банк заявил, что начал обслуживать лиц с документами ДНР и ЛНР.