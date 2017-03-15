Белый дом рекомендовал металлургам поставлять железную руду для ДНР и ЛНР – РБК

Поставки железной руды российскими компаниями на предприятия ДНР и ЛНР обсуждались в начале марта, на встрече вице-премьера Дмитрия Козака с руководством холдингов, пишет РБК. На ней, в частности, присутствовали представители «Металлоинвеста» Алишер Усманов и «Северстали» Алексей Мордашов. «Компании выразили готовность начать поставки на предприятия республики в ближайшее время», — рассказал собеседник.

Участникам совещания «было предложено обратить внимание на новый рынок сбыта», сообщил источник, близкий к одному из холдингов. Встреча у Козака связана с блокадой железнодорожных путей со стороны украинских властей, считает источник в «Метинвесте». До недавнего времени основным поставщиком руды на предприятия региона был холдинг «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова, но из-за блокады поставки остановлены.

Потребность расположенных на территории ДНР Енакиевского и Макеевского заводов составляет около 2,6 млн т руды, Алчевского меткомбината (ЛНР), — еще 1,6 млн т, оценивает аналитик украинской инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий. Завод Донецксталь весь прошлый год был недозагружен. В 2016 г. «Северсталь» отгрузила 14,9 млн т железорудного сырья, «Металлоинвест» - 40,7 млн т.

Полномочный представитель ЛНР в Минской группе Владислав Дайнего заявил, об очевидном желании российских компаний поставлять руду, «а вот обсуждать это публично пока рано». В аппарате Козака от комментариев отказались, в «Металлоинвесте» ситуацию не прокомментировали.

Поставки в ДНР и ЛНР для российских компаний сопряжены с риском санкций, говорит Максим Худалов из АКРА. Наиболее вероятным вариантом он видит использование мелких трейдеров. Они могли бы закупать артии руды на российских предприятиях и самостоятельно отправлять ее в самопровозглашенные республики.

Республики Донбасса признаны Южной Осетией. Таким образом, поставки сырья, а также сбыт готовой продукции осуществляется через эту республику, сообщил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.