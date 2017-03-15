Суд объяснил, почему отказал «Роснефти» в компенсации от РБК

Девятый арбитражный апелляционный суд объяснил, почему отменил решение, что РБК должен выплатить «Роснефти» 390 000 руб. за публикацию сведений, порочащих деловую репутацию компании. Как передает «Интерфакс», по мнению суда, истец не представил доказательств наступления негативных последствий для компании. Это решение было вынесено 1 марта, 15 марта мотивировочная часть апелляционного определения была выложена на сайте Арбитражного суда Москвы.

«Факта распространения ответчиком сведений, порочащих деловую репутацию истца, недостаточно для вывода о причинении ущерба деловой репутации и выплаты денежного возмещения в целях компенсации за необоснованное умаление деловой репутации», - считает суд. Доказательств этому истец не представил, «а ссылка истца на заключение ООО "Центр профессиональной оценки" по состоянию на 11.04.2016 подлежит отклонению, поскольку данное заключение носит предположительный, вероятностный характер», цитирует «Интерфакс».

Юридическое лицо, чье право на деловую репутацию нарушено, вправе требовать возмещения репутационного вреда при доказанности общих условий, напоминает суд. «На истце в силу требований лежит обязанность доказать обстоятельства, на которые он ссылается как на основание своих требований, то есть подтвердить, во-первых, наличие сформированной репутации в той или иной сфере деловых отношений (промышленности, бизнесе, услугах, образовании и т. д.), во-вторых, наступление для него неблагоприятных последствий в результате распространения порочащих сведений, факт утраты доверия к его репутации или ее снижение», - говорится в постановлении.

Поводом для иска «Роснефти» стала статья «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP», опубликованная в газете РБК в апреле 2016 г. Ее авторы Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло со ссылкой на анонимные источники в правительстве утверждали, что одним из условий продажи приватизируемого пакета было требование, чтобы покупатель не заключал акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75% «Роснефти». Ответчиками по иску кроме холдинга РБК стали и авторы статьи. «Роснефть» назвала статью «ложной», заявив, что она «представляет собой ни на чем не основанные фантазии журналистов или их так называемых источников», и потребовала опровержения, а также 3,18 млрд руб. компенсации ущерба деловой репутации, беспрецедентную сумму в российской юридической практике. Суд первой инстанции признал информацию в статье недостоверной, но снизил требуемую сумму компенсации до 390 000 руб. Вторая инстанция вовсе ее отменила.