Россия готова работать с США, если там откажутся от попыток «сдерживания» – МИД

Москва открыта к взаимодействию с новой администрацией США, но такая работа возможна только при отказе от попыток «сдерживания» России и вмешательства во внутренние дела. Об этом заявили в МИД России по итогам заседания коллегии министерства, посвященного анализу отношений с Западом.

«Россия открыта к такой совместной работе, в том числе с новой администрацией США, при том понимании, что равноправное и честное взаимодействие возможно только на основе отказа от попыток "сдерживания" России, невмешательства во внутренние дела и уважения интересов друг друга», - указали в российском дипведомстве.

Общие вызовы, стоящие перед Россией и Западом, свидетельствуют о жизненной необходимости выправления нынешней ненормальной ситуации в отношениях, отметили в ведомстве.