Захарченко прокомментировал решение Киева приостановить грузовое сообщение с ДНР

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что решение Киева приостановить транспортное сообщение с Донбассом не изменит позиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в отношении украинских предприятий.

«С 1 марта в ответ на блокаду с украинской стороны мы ввели ответные меры. И это не только внешнее управление на тех наших предприятиях, которые оставались до последнего времени в украинской юрисдикции. Мы также ввели запрет на вывоз на территорию Украины нашей продукции и нашего сырья», - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Захарченко подчеркнул, что свою позицию ДНР «не отменяла и не собирается, пока Киев не выполнит свои обязательства по минским соглашениям, и прежде всего политическую часть». Он добавил, что решение президента Украины Петра Порошенко и Совета безопасности и обороны страны о транспортной блокаде неподконтрольных Киеву территорий Донбасса является «фактом внутренней борьбы за власть в Киеве, которую Порошенко, похоже, проигрывает».

Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду приостановил перемещение грузов через линию столкновения сил антитеррористической операции и сепаратистов самопровозглашенных народных республик. Секретарь СНБО Александр Турчинов объяснил, что такое решение принято для защиты прав и свобод граждан Украины и обеспечения национальной безопасности страны с учетом «резкой эскалации российской агрессии против Украины, насильственного захвата украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей», обострения «угроз экономической и энергетической безопасности Украины» и с учетом того, что Россия стала признавать документы, выданные властями ДНР и ЛНР.