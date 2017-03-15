Россия и Армения могут перейти на расчеты в национальных валютах – Путин

Российский президент Владимир Путин не исключил перехода России и Армении на расчеты в национальных валютах.

«В целях дальнейшего расширения и диверсификации торговли в настоящее время прорабатывается возможность взаимных расчетов в национальных валютах», - сказал он по итогам переговоров с армянским коллегой Сержем Саргсяном.

Путин заявил, что «Россия - ведущий экономический партнер Армении». По итогам 2016 г. двусторонний товарооборот вырос на 6%. Путин назвал такой результат «серьезным успехом, который достигнут в условиях нестабильной глобальной конъюнктуры».

«Российские инвестиции в экономику Армении превысили $3 млрд, в республике действуют около 2000 предприятий с российским капиталом... Активно развивается сотрудничество в сфере энергетики, Россия является крупнейшим поставщиком природного газа в Армению. 100% армянского потребления - это российский газ», - добавил российский лидер.