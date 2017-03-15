Правительство ФРГ не подтвердило, что дата визита Меркель в Россию согласована

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт не подтвердил согласование даты визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву. «Когда планы конкретизируются и станут датой визита, тогда вы об этом от нас заранее узнаете, - сказал он на брифинге в Берлине. - Поездки в Москву никогда не исключены».

Ранее в среду помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам в Москве, что дата приезда канцлера ФРГ в Россию согласована, не уточнив ее.

На 14 марта была запланирована встреча с Меркель президента США Дональда Трампа, однако из-за мощного снегопада на Восточном побережье США ее отложили до 17 марта. СМИ сообщали, что Трамп хочет поговорить с Меркель о России, выслушать ее соображения о президенте России Владимире Путине и об урегулировании кризиса на востоке Украины.