Госдума сократит количество форм садовых товариществ

Госдума на заседании в среду, 15 марта, приняла в первом чтении законопроект о реформе организации садоводческих, огороднических и дачных товариществ.

Законопроект сокращает количество организационно-правовых форм товариществ собственников недвижимости, созданных для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, до двух: садоводческое некоммерческое товарищество (для ведения садоводства и дачного хозяйства) и огородническое некоммерческое товарищество (для ведения огородничества). В настоящее время предусмотрена возможность создания некоммерческих товариществ, потребительских кооперативов, некоммерческих партнерств.

Определяется, что на огородном земельном участке граждане вправе размещать исключительно хозяйственные постройки, не являющиеся объектами капитального строительства.

В законодательство вводится понятие «садовый дом», для его строительства не требуется соответствующего разрешения. Такой «садовый дом» предназначен для отдыха и временного пребывания людей и может располагаться на садовом (дачном) земельном участке. Одновременно с этим сохраняется возможность строительства на садовом, дачном участке жилого дома (объекта индивидуального жилищного строительства), пригодного для постоянного проживания граждан.

Кроме того, устанавливаются общие принципы расчета взносов в товариществах, взносы должны перечисляться на расчетный счет товарищества.

Также в законопроекте оговаривается, что имущество общего пользования принадлежит товариществу как юрлицу на праве собственности или аренды.

При признании товарищества банкротом оно ликвидируется, а общее имущество и земля делятся между садоводами или дачниками пропорционально площади их участков.