Reuters: сотрудников ФСБ подозревают в выводе $22 млрд через Молдавию

Спецслужбы Молдавии считают, что сотрудники ФСБ России могут быть причастны к отмыванию $22 млрд. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. В схеме вывода денег мог также участвовать молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, который находится под арестом. Собеседники агентства предполагают, что часть средств могла использоваться «для продвижения российских интересов».

По словам молдавских чиновников, сотрудники службы безопасности России пытаются помешать расследованию, например, российские пограничники усиленно проверяют чиновников и дипломатов из Молдавии. Послу России в Кишиневе была передана нота о злоупотреблениях сотрудников погранслужбы.