Президент Молдавии раскритиковал премьера и парламент страны за передачу ноты России

Президент Молдавии Игорь Додин раскритиковал парламент и правительство страны за то, что они вручили ноту протеста послу России в Кишиневе Фариту Мухаметшину. Таким образом спикер парламента Андриан Канду и премьер Павел Филип выразили недовольство действиями сотрудников российских силовых структур, которые «допрашивают» и «обыскивают» молдавских чиновников при въезде в страну.

«В качестве президента Республики Молдова категорически осуждаю заявления и действия руководства парламента и правительства страны, считая их неприемлемыми, необоснованными и провокационными. Такого рода действия не имели аналогов во всей истории наших межгосударственных отношений, а также не применимы в дипломатической и международной практике», — написал Додон в Facebook.

Президент сообщил, что пригласил российского дипломата, чтобы «обсудить вчерашний инцидент в двусторонних отношениях Республики Молдовы и Российской Федерации». По мнению Додона, «вчерашний демарш выгоден как кому-то из политического руководства Республики Молдовы, так и определенным кругам или лицам на Западе и на Востоке».