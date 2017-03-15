В СКР назвали авторскими суждениями догадки в СМИ о причинах крушения Ту-154

В Следственном комитете России (СКР) заявляют, что опубликованные в СМИ версии авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем, где говорится о действиях экипажа или характеристиках полета, являются лишь авторскими суждениями.

«Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных действиях экипажа или вероятных характеристиках полета Ту-154 не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов», - сообщила «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, СКР продолжает расследование уголовного дела об авиакатастрофе.

Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Всего на борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов и руководителя ансамбля им. Александрова Валерия Халилова, главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим.

Газета «Коммерсантъ» во вторник разместила сообщение о ходе расследования авиакатастрофы. Эксперты установили, утверждалось в нем, что пилот управлял Ту-154 до столкновения с поверхностью моря. Пилот примерно через минуту после взлета фактически перевел самолет в режим посадки, утверждал «Коммерсантъ». Позже главный военный прокурор Сергей Фридинский сообщил, что следствие по делу о крушении Ту-154 пока не пришло к определенным выводам, пишет ТАСС.