Главный военный прокурор прокомментировал «догадки» о причинах крушения Ту-154 в Сочи

Причины крушения принадлежавшего Минобороны самолета Ту-154 близ Сочи 25 декабря прошлого года еще не установлены, в нынешних публикациях больше догадок, заявил главный военный прокурор Сергей Фридинский. Его цитирует «Прайм». По его словам, «следствие пока ни к чему не пришло», если бы причины катастрофы были установлены, то можно было бы заканчивать следствие. «Когда будут выводы, тогда поговорим», - добавил Фридинский.

14 марта «Коммерсантъ» сообщил, что видеореконструкция последнего полета самолета Минобороны показала, что он не падал на воду, как следовало из показаний свидетелей, а находился в контролируемом полете под управлением командира экипажа Романа Волкова. Издание ссылалось на выводы экспертов военной технической комиссии. Источник газеты утверждает, что 3D-модель показала, что самолет взлетел в штатном режиме и примерно через минуту после отрыва от земли набрал высоту около 250 м и скорость порядка 360–370 км/ч. Однако сразу после этого на борту стала «стремительно развиваться нештатная ситуация», говорит источник. Командир экипажа перестал набирать высоту и перевел машину в режим посадки. Это продолжалось следующие 10 секунд, оставшиеся до столкновения с водой. Причиной трагедии могла стать дезориентация пилота в пространстве, не исключают эксперты.

Источник «Интерфакса» рассказал, что летчики могли неверно соотнести личные ощущения положения лайнера с показаниями приборов. «Предварительно на первый план вышла версия о том, что пилоты лайнера в силу переутомления в условиях темного времени суток столкнулись с так называемым явлением соматогравитационной иллюзии, то есть некорректно соотнесли показания приборов и личностные ощущения, в результате чего могло произойти рассогласование действий», - говорил он.