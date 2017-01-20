Минобороны готовит вывод из эксплуатации Ту-154, Ту-134 и Ил-62М – «Коммерсантъ»

Вопрос о замене пассажирских самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М на новые российские аналоги поручил проработать министр обороны Сергей Шойгу в начале января, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минобороны. Вопрос курируется замминистра по вооружениям Юрием Борисовым. «Сейчас ведутся консультации с промышленностью, подбираются оптимальные варианты»,— поясняют собеседники издания в военном ведомстве. Точных сроков замены авиапарка в поручении нет.

В Минпромторге заявили, что документов по этому поводу из Минобороны не поступало, но предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) могут произвести для военных самолеты Ту-214, Ту-204СМ, SSJ 100 и Ил-96-300. «На замену Ту-134 может пойти ближнемагистральный SSJ 100, а вместо Ил-62 и Ту-154 — более дальний Ту-214»,— рассказал топ-менеджер предприятия авиапрома о предложении, сделанном ОАК военным. По его словам, оно сейчас прорабатывается. Согласовать предстоит приоритеты введения в эксплуатацию новых бортов и определить производственный график.

Отмечается, что потенциальный контракт на производство Ту-214 важен для Казанского авиастроительного завода. Он может решить вопрос загрузки до 2020 г. Позже его мощности будут задействованы для производства стратегического бомбардировщика Ту-160М2.

Военные могут заказать не менее 20-25 бортов на SSJ 100 «Гражданским самолетам Сухого», что могло бы стать хорошей рекламой модели, говорит источник, близкий к ОАК.

Мощным аргументом в пользу обновления авиапарка стало крушение самолета Ту-154Б-2 под Адлером 25 декабря 2016 г. На борту самолета находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, включая руководителя Валерий Халилов, девять журналистов и руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли.