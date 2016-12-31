Американцы спели российский гимн в память о жертвах крушения Ту-154

Хористы Шиллеровского института исполнили гимн России у входа в российское Генконсульство в Нью-Йорке в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154, передает РИА «Новости» со ссылкой на Schiller Institute.

Участники акции прикрепили к одежде георгиевские ленточки, к зданию консульства принесли цветы.

«Ансамбль имени Александрова был выражением высших моральных ценностей России», — заявила руководитель института Хельга Цепп-Ларуш. Она надеется, что ансамбль будет восстановлен.

25 декабря у побережья Сочи упал Ту-154. Самолет принадлежал Минобороны. Он следовал из Москвы в Сирию, для дозаправки садился в аэропорту Сочи. На борту самолета находились 92 человека, среди них 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов российских телеканалов и руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.