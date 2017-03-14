Разбившийся под Сочи Ту-154 снижался в режиме контролируемого полета – «Коммерсантъ»

Видеореконструкция последнего полета ТУ-154Б-2, разбившегося под Сочи в конце 2016 г., показала, что самолет не падал на воду, как следовало из показаний свидетелей, а находился в контролируемом полете под управлением командира экипажа Романа Волкова. Как пишет «Коммерсантъ», 3D-модель полета следовавшего в Сирию борта воссоздали эксперты МАКа на основе данных параметрического самописца, синхронизированных с речевым регистратором. Выводы по представленным материалам делали эксперты военной технической комиссии.

Новая версия противоречит доминировавшей до сих пор – об ошибке пилота. Как рассказал близкий к комиссии собеседник издания, 3D-модель показала, что самолет взлетел в штатном режиме и примерно через минуту после отрыва от земли набрал высоту около 250 м и скорость порядка 360–370 км/ч. Однако сразу после этого на борту стала «стремительно развиваться нештатная ситуация», говорит источник. Командир экипажа перестал набирать высоту и перевел машину в режим посадки. Это продолжалось следующие 10 секунд, оставшиеся до столкновения с водой.

Причиной трагедии могла стать дезориентация пилота в пространстве, не исключают эксперты. Собеседник издания отмечает, что дезориентировать пилота могло как отражение звезд в воде, так и физиологические ощущения от перегрузки при ускорении машины, сходные с испытываемыми при наборе высоты. Отмечается, что Волков, вероятно, проигнорировал показания приборов. Тем не менее списывать катастрофу лишь на ошибку пилота, налет которого составлял 4000 часов, собеседники издания считают неправильным. К этому могла добавиться усталость экипажа и эмоциональная напряженность из-за затянувшегося рейса. Не исключается, что задержка рейса могла спровоцировать обострение у пилота каких-то хронических заболеваний. Специалистам предстоит изучить медкарту и результаты психологических тестов Волкова.

В Минобороны версию о возможной ошибке экипажа отвергают.