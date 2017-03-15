Структура НАТО изучит влияние КВН и «Вечернего Урганта» на россиян

Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom, созданный три года назад, собирается провести конференцию 17 марта, на которой будет поднят вопрос о влиянии юмористических программ «Первого канала» на мнение россиян. Об этом сообщается на официальном сайте Stratcom.

Доклад о влиянии российских программ подготовила группа латвийских ученых под руководством профессора Рижского университета Жанетты Озолини. По мнению авторов доклада, вечерние шоу «Первого канала» дискредитируют западных лидеров. Ученые проанализировали влияние юмористических программ на сплоченность жителей Украины в условиях стресса.

Ученые изучили выпуски программ «Прожектор Перисхилтон», Yesterday Live, «Вечерний Ургант» и «Максим Максим» за 2008–2016 гг. и сравнили их с выпусками КВН. Авторы доклада считают, что данные передачи представляют внешний мир враждебным, западных лидеров высмеивают с криминальным подтекстом.

Чаще всего российским юмористы высмеивали Барака Обаму, Хиллари Клинтон, Франсуа Олланда, Николя Саркози, Джорджа Буша и Ангелу Меркель. В докладе говорится о том, что юмористические программы «Первого канала» являются инструментом политической стратегической коммуникации.

Исследование Stratcom прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. «Не удивлюсь, если в глубинах этой аналитики Галустян и Ревва названы информационно-стратегическими подрывниками», - написала она в соцсети.