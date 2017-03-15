Сенат США одобрил кандидатуру Дэна Коутса на пост директора национальной разведки

Большинство членов сената конгресса США в среду поддержали кандидатуру Дэниела Коутса на пост директора национальной разведки. Как передает «Интерфакс», голосование еще не завершилось, однако за кандидатуру Коутса отдали свой голос 54 члена сената из 100, «против» - семь. 10 марта профильный комитет сената конгресса США одобрил кандидатуру Коутса на пост директора нацразведки, «за» проголосовали 13 членов сенатского комитета по разведке из 15, «против» - два.

Ранее Коутс поддержал желание конгресса расследовать возможное вмешательство России в президентские выборы в США, призвал сделать это очень тщательно и пообещал снабжать конгрессменов любой нужной им информацией. Он также назвал «агрессивную Россию» одной из основных угроз США наряду с КНДР и Китаем.

Коутсу 73 года, он был сенатором-республиканцем и сам входил в комитет по разведке до ухода в отставку в прошлом году. Пост, на который его хочет назначить президент, предполагает координацию всех спецслужб США, национальная разведка была создана после терактов 11 сентября. С середины 2010 г. до последнего времени директором DNI был Джон Клэппер.