У Восточного побережья США замечен российский разведывательный корабль - Fox News

Разведывательный корабль «Виктор Леонов» вновь находится у восточного побережья США в международных водах. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Судно замечено в 23 милях к югу-востоку от базы подводных лодок ВМС США в Кингс-Бэй (штат Джорджия). Корабль находится в международных водах, отмечает телеканал.

Ранее «Виктор Леонов» прошел рядом с побережьем Делэвэра к берегам Кубы, где сделал краткую остановку для заправки топливом.