Командир "Адмирала Кузнецова" объяснил сильный дым от авианосца и рассказал о походе в Сирию

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» «дымил» во время похода к берегам Сирии не из-за технических неисправностей, объяснил в интервью «Аргументам и фактам» командир крейсера Сергей Артамонов.

«Это не признак каких-то неисправностей. На самом деле корабли стран НАТО тоже дым пускают. Может, их дым уходит в небеса не так высоко, как наш. Но на то у "Адмирала Кузнецова" и самая высокая труба во всем нашем флоте», - сказал командир.

По его словам, совсем «не дымят» только корабли с атомной энергетической установкой, а «Адмирал Кузнецов» к ним не относится.

Артамонов также рассказал, что иностранные флоты проявляли интерес к российской авианосной группе. Он уточнил, что за весь поход было зафиксировано присутствие 50-60 кораблей стран НАТО. По его словам, такое внимание и озадачивало, и вызывало гордость одновременно. «Значит, чувствуют нашу силу, считаются с нашим Военно-морским флотом и Андреевским флагом!» — подчеркнул капитан.

Командир сообщил, что в Сирии палубная авиация «Адмирала Кузнецова» совершила 420 боевых вылетов, из них 117 - ночью.

На прошлой неделе корабельная ударная группа ВМФ РФ вернулась из дальнего похода на главную базу Северного флота РФ - Североморск. Корабельная группа отправилась на операцию в Сирию 15 октября 2016 г.

За это время авиагруппа понесла две потери – упали в море истребители МиГ-29К и Су-33, летчики были спасены. По данным «Газеты.ру», из МиГ-29К летчик катапультировался из-за невозможности посадки на авианосец после того, как на палубе оборвались и спутались тросы аэрофинишера, а Су-33 скатился с палубы при посадке из-за обрыва троса.

В составе авиакрыла «Адмирала Кузнецова» были палубные истребители МиГ-29 и Су-33, многоцелевые вертолеты Ка-27 и вертолеты радиолокационного дозора Ка-31. Кроме того, для «Адмирала Кузнецова» готовили разведывательно-ударные вертолеты нового поколения палубного базирования Ка-52К «Катран» (корабельная версия Ка-52 «Аллигатор»).