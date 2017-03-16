В МВД рассказали об увеличении среднего размера взяток в России на 75%

Средний размер взятки в России составляет 328 000 руб., рассказал в интервью «Коммерсанту» начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД генерал-майор полиции Андрей Курносенко. По его словам, это на 75% больше, чем было в 2015 г.

Курносенко подчеркнул, что часто взятки намного крупнее. Он привел в пример экс-начальника управления расквартирования и строительства—замначальника тыла главкомата внутренних войск МВД России, который подозревается в незаконном получении двух гидроциклов и моторной лодки на сумму 2,6 млн руб. Таким образом директор коммерческой организации хотел отблагодарить его за заключение госконтрактов на строительство объектов внутренних войск более чем на 2 млрд руб. Другой пример - бывший замгубернатора Рязанской области Дмитрий Андреев, получивший, по данным оперативников, подмосковную квартиру стоимостью порядка 4,5 млн руб.

В 2016 г. сотрудники главка выявили около 70% всех коррупционных преступлений. При этом у него появилась возможность сосредоточиться на привлечении к уголовной ответственности чиновников, отметил Курносенко. Это связано с изменением законодательства о привлечении к ответственности за мелкое взяточничество.

Говоря о возможностях по предотвращению коррупции, Курносенко предложил возложить на должностных лиц персональную ответственность за конечные результаты решений по расходованию госсредств. «В таком случае у чиновника пропадет мотив лоббировать за незаконное вознаграждение интересы тех или иных структур. Тем более что нередки случаи, когда те или иные бизнесмены намеренно участвуют в аукционах по госзакупкам, тендерам на подряды с целью банального хищения бюджетных средств», - отметил он..