Песков прокомментировал сообщение о возможном смягчении обвинения Улюкаеву

В Кремле ничего не известно о возможном смягчении обвинения бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что точку в деле может поставить только суд.

«В Кремле об этом (возможном смягчении обвинения) ничего не известно», - отметил Песков. Он напомнил, что «идет следствие». «После того как следствие посчитает достаточными основания для передачи дела в суд, точку в этой истории может поставить только суд», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее «Дождь» со ссылкой на источники сообщал, что президент Владимир Путин готов «отпустить Улюкаева с миром» и спустить дело на тормозах. Еще один источник допускает, что экс-министру могут смягчить статью на превышение полномочий вместо получения взятки и вымогательства. Пока президент прислушивается к доводам спецслужб, что состав преступления в деле Улюкаева доказан, отмечает третий источник.