В Пальмиру прибыла группа российских саперов

Группа Международного противоминного центра Вооруженных сил России (МПЦ ВС РФ) прибыла в Сирию для участия в разминировании Пальмиры, сообщили «Интерфаксу» в Минобороны.

Более 150 специалистов были переброшены с аэродрома Чкаловский на авиабазу Хмеймим и уже приступили к разминированию города, говорится в сообщении военного ведомства. Помимо саперных подразделений в отряд входит кинологическое подразделение с минно-розыскными собаками.

В ведомстве отметили, что в первую очередь саперы разминируют дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города: больницам, объектам водоснабжения и электроснабжения, а также разминируют историческую часть Пальмиры. В этом городе впервые будут испытаны на практике перспективные образцы средств поиска и обнаружения взрывоопасных веществ, а также защиты саперов.

2 марта министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России освободили Пальмиру.

Это уже второе освобождение ключевого сирийского города от ИГ - первый раз Пальмиру освободили от террористов в мае 2016 г. Тогда в операции также участвовала сирийская армия, поддержку ей оказывали ВКС России. В разминировании Пальмиры участвовали саперы российской армии.

Однако в декабре на фоне успехов сирийской армии в Ракке террористам удалось вновь захватить Пальмиру. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать падение города ударом по имиджу России, назвал это «уроном для всего цивилизованного человечества, а не для России».