ЕС запросил у Киева информацию о блокаде Донбасса

Посол Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелии сообщил, что Брюссель запросил у Киева информацию о решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о блокаде Донбасса. «Мы запросили информацию у украинских властей и представим свою позицию в течение нескольких часов», – приводит агентство УНИАН слова Мингарелии.

СНБО во главе с президентом Петром Порошенко 15 марта решил запретить железнодорожное и автомобильное сообщение с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, за исключением провоза гуманитарной помощи и проезда частных лиц.