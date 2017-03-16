Песков: Россия не пойдет на сделку с США по Крыму

Ни о каких сделках с США по Крыму в обмен на снятие санкций с России речи не идет, заявили в Кремле.

Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, может ли Москва пойти с новой администрацией США на сделку по Крыму, в частности - согласиться на проведение повторного референдума (о воссоединении с Россией) в обмен на снятие санкций. «Об этом не может быть и речи», - заявил Песков.

Песков не раз говорил, что украинский конфликт не может быть предметом сделки между Россией и США. Так, 9 февраля он заявил, что «предметом сделки не может быть судьба людей, которые живут на Донбассе и которые сейчас де-факто отторгнуты своим собственным государством». 30 января пресс-секретарь Путина сказал, что «тема санкций – это не тема нашей повестки дня и президент не намерен каким-то образом эту тему поднимать».

Президенты России и США еще ни разу не встречались лично. Ожидается, что Путин и Дональд Трамп встретятся раньше саммита G20 в июне.