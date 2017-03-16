Украина продлила чрезвычайные меры в энергетике еще на месяц

Кабинет министров Украины продлил действие временных чрезвычайных мер на энергетическом рынке еще на месяц, сообщает «Интерфакс-Украина».

Кабинет министров Украины 17 февраля ввел чрезвычайное положение в энергетической сфере из-за проблем с поставками угля вследствие блокирования рядом активистов и депутатов железнодорожных участков в направлении Донбасса. Как сообщал врио директора НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, тепловые электростанции (ТЭС) Украины с момента ввода чрезвычайных мер в энергосистеме страны сократили потребление углей антрацитовой группы вдвое.

В период действия чрезвычайных мер НЭК «Укрэнерго» обязана определить допустимый уровень снижения резерва энергогенерирующих мощностей, установить требования по составу оборудования ТЭС, при необходимости и по согласованию с Минэнергоугля - применять графики аварийных отключений. В свою очередь, госпредприятию «Энергорынок» необходимо, в частности, разработать графики нагрузки энергосистемы с учетом требований «Укрэнерго» по составу оборудования ТЭС. Кроме того, НАЭК «Энергоатом» обязана обеспечить частичную разгрузку отдельных блоков АЭС в выходные и праздничные дни при необходимости.

Распоряжение о чрезвычайных мерах в энергетике предусматривает снижение минимум на 500 МВт «горячего» резерва энергомощностей ТЭС, который необходим на случай внеплановой остановки атомных энергоблоков.