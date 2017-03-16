Европарламент принял резолюцию об украинских политзаключенных в России

Депутаты Европарламента приняли резолюцию об украинских политзаключенных в России и ситуации в Крыму. Согласно документу, ЕП осуждает дискриминационную политику, проводимую против этнических татар в Крыму, ущемление их имущественных прав, запугивание татарской общины. Кроме того, европарламентарии напомнили Москве, что Россия, контролирующая Крым, по международным законам обязана обеспечивать защиту прав человека на полуострове. В частности, открыть беспрепятственный доступ в Крым международным организациям и независимым экспертам ОБСЕ, ООН, Совета Европы, правозащитным организациям и СМИ.

При этом ЕП вновь заявил «о поддержке территориальной целостности Украины и непризнании аннексии Крыма», осудил «явное нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, выразил глубокую озабоченность в связи с продолжением милитаризации Крымского полуострова Россией».

В Европарламенте также заявили, что минские договоренности не могут считаться выполненными, пока не будут освобождены украинские политзаключенные, осужденные в России и Крыму. Парламентарии призвали Совет ЕС ввести санкции против тех, кто «участвует в незаконном, политически мотивированном уголовном преследовании украинских граждан в России и на Крымском полуострове».