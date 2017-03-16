Путин назвал дату визита Меркель в Россию

Президент России Владимир Путин сегодня назвал дату визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Россию. «Передайте самые наилучшие пожелания федеральному канцлеру. Мы ждем с визитом госпожу Меркель 2 мая», - сказал президент России на встрече с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером.

Ранее в четверг официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт не подтвердил, что дата визита Меркель в Москву согласована. «Когда планы конкретизируются и станут датой визита, тогда вы об этом от нас заранее узнаете, - сказал он на брифинге в Берлине. - Поездки в Москву никогда не исключены».

В среду помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам в Москве, что дата приезда канцлера ФРГ в Россию согласована, не уточнив ее.

На 14 марта была запланирована встреча с Меркель президента США Дональда Трампа, однако из-за мощного снегопада на Восточном побережье США ее отложили до 17 марта. СМИ сообщали, что Трамп хочет поговорить с Меркель о России, выслушать ее соображения о Путине и об урегулировании кризиса на востоке Украины. Президенты России и США еще ни разу не встречались лично. Сообщалось, что Путин и Дональд Трамп могут встретиться раньше саммита G20 в июне, в котором они так или иначе примут участие.