В сенате США не обнаружили подтверждений прослушки Trump Tower

Глава специального комитета по разведке сената США республиканец Ричард Берр и вице-председатель комитета демократ Марк Уорнер считают лишенными оснований предположения о том, что администрация Барака Обамы прослушивала команду Дональда Трампа в преддверии президентских выборов.

«Основываясь на информации, которая нам доступна, мы не видим элементов, указывающих на то, что небоскреб Trump Tower становился предметом чьей-либо слежки в американском правительстве как до, так и после дня выборов в 2016 г.», - говорится в распространенном в четверг совместном заявлении.

На минувшей неделе Трамп обратился к конгрессу с просьбой проверить информацию о том, что администрация бывшего президента Барака Обамы прослушивала его телефоны перед выборами. «Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои линии в Trump Tower прямо перед победой [на выборах]. Ничего не услышал. Это охота на ведьм!» – написал в минувшую субботу Трамп в своем Twitter. Пресс-секретарь Обамы Кевин Льюис опроверг заявление Трампа. «Ни президент Обама, ни какой-либо сотрудник администрации никогда не инициировал прослушку ни одного гражданина США. Все другие заявления попросту ложны», - заявил Льюис.