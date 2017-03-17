Депутаты предлагают разрешить тратить маткапитал на отечественные автомобили – РБК

Представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, позволяющий отдельным категориям семей расходовать материнский капитал на приобретение отечественных автомобилей. Об этом пишет РБК со ссылкой на текст документа. Законопроект допускает покупку машины на таких условиях многодетными семьями, а также с приемными детьми и с детьми с инвалидностью. Продать купленное авто можно будет не раньше, чем через три года. Предлагается также разрешить погашение автокредитов при помощи средств маткапитала.

Принятие законопроекта поможет «созданию системы государственной поддержки промышленности через социальную помощь населению», подчеркнул один из авторов документа, первый запред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов и руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложили заменить систему маткапитала ежемесячными выплатами на ребенка в размере до 15 000 руб., а многодетным предоставлять земельные участки и автомобили. В Минтруде инициативу раскритиковали, уточнив, что маткапитал направлен не на поддержку семьи, а на стимулирование рождаемости.

Материнский капитал полагается при рождении второго ребенка на улучшение жилищных условий, погашение ипотеки, образование, здравоохранение или на накопительную часть пенсии родителю. В 2017 г. сумма материнского капитала составляет 453 000 руб.