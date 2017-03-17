Песков: Сценарий интеграции ДНР и ЛНР в состав России не рассматривается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривается сценарий интеграции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. «Вы знаете, что идут разные дискуссии. Вы знаете настрой, который неоднократно озвучивали представители Донбасса. Но никаких писаных сценариев на этот счет нет», — сказал Песков.

Он отметил, что Россия внимательно наблюдает за тем, как Украина «сознательно отторгает от себя огромный регион». «Россия была и остается заинтересованной в том, чтобы у ее границ существовала единая, предсказуемая и процветающая Украина, пока, к сожалению, страна от этого далека», — добавил Песков.

Ранее в российском МИДе заявили, что решение о признании Россией документов, выданных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, может быть отменено после полного выполнения Киевом минских договоренностей.