МИД назвал условие отмены решения о признании Россией паспортов ДНР и ЛНР

Решение о признании Россией документов, выданных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, может быть отменено после полного выполнения Киевом минских договоренностей. Об этом говорится в заявлении постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича. Речь идет об отмене карательной операции, отводе вооружений, проведении конституционной реформы с закреплением особого статуса Донбасса и признании местных выборов.

«Остается надеяться, что в Киеве появится политическая воля и для выполнения минских договоренностей, которые по-прежнему остаются единственной основой для урегулирования. Пока же Киев всеми силами саботирует возможность реализации политических аспектов комплекса мер», — говорится в заявлении Лукашевича.

Он также призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ на Украине «активнее работать с местными СМИ, улучшать контакты с населением и властями по обе стороны линии соприкосновения», чтобы «избежать недоразумений, неточных интерпретаций мандата миссии». Приоритетом для СММ, по мнению Лукашевича, остается «патрулирование зоны вдоль линии соприкосновения, постоянное наблюдение на пунктах пропуска, участках разведения сил и средств».