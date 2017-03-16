Украинская «дочка» Сбербанка ужесточила лимиты на снятие наличных

НБУ предложил ввести в отношении украинских «дочек» банков с российским государственным капиталом санкции в виде предотвращения вывода капитала за пределы Украины

Украинский дочерний банк Сбербанка с 16 марта установил новые временные суточные лимиты на клиентские операции. Банк ввел лимит на безналичные операции в 30 000 гривен, говорится в его сообщении. Банк объяснил это необходимостью обеспечить стабильность обслуживания клиентов в условиях противозаконных действий в его отношении.

Кроме того, госбанк заблокировал операции клиентов по кредиткам – они доступны только для пополнения.

С 15 марта банк ограничивал лишь операции с наличными – снимать можно было не более 30 000 гривен в сутки с расчетного счета, 20 000 гривен – с обычных карт и 50 000 гривен – для премиальных. А с четверга 16 марта ввел единые лимиты на проведение любых безналичных операций по карточным счетам (в том числе переводов с карт банка, расчетов ими в торгово-сервисных сетях и в сети интернет) в размере 30 000 гривен (или эквивалент в валюте) в сутки по одному карточному счету клиента. Ограничения не распространяются на операции по выплате заработной платы, а также на бюджетные платежи и на валюту, купленную на межбанковском рынке 15 марта.

Национальный банк Украины (НБУ) предложил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) 15 марта ввести в отношении украинских «дочек» банков с российским государственным капиталом санкции в виде предотвращения вывода капитала за пределы Украины. Нацбанк предложил ограничить предоставление межбанковских кредитов, субординированных займов, а также приобретение ценных бумаг, размещение средств на корсчетах, выплату дивидендов, процентов в пользу материнских структур. При этом материнские структуры могут дочерние банки докапитализировать или продать.

Ожидается, что вопрос санкций СНБО рассмотрит в самое ближайшее время. Украинская «дочка» Сбербанка уже заявила о неукоснительном соблюдении запрета Нацбанка Украины на обслуживание лиц – владельцев паспортов ЛНР и ДНР.

Президент ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит необходимости введения ограничения на выдачу наличных на Украине. «У нас в последние дни не было каких-то панических снятий средств. Пока мы работаем в нормальном режиме. Понятно, что после принятия решения [о введении санкций] ситуация изменится. Пока у нас таких планов нет», – заявил он (цитата по «Прайму»).

В Киеве замуровали Сбербанк