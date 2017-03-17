Песков: журналист «Новой газеты» Али Феруз не просил политического убежища

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремль не поступало обращений от корреспондента «Новой газеты» Али Феруза с просьбой предоставить ему политическое убежище.

«Мы слышали и видели сообщения СМИ о том, что якобы он обращался, но мы не получали никаких обращений. Это единственное, что я могу констатировать», — сказал Песков.

Он также заявил, что никаких обращений по поводу задержанного ранее шеф-редактора информационного агентства Regnum - гражданина Белоруссии Юрия Баранчика тоже не было.

В четверг, 16 марта, стало известно, что сотрудники МВД задержали журналиста «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя - Худоберди Нурматов), когда он выходил из подъезда своего дома в Москве.