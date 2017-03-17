В Петербурге суд отклонил еще один иск о незаконности передачи Исаакия РПЦ

Смольнинский районный суд Петербурга отказался принять к производству уже третий административный иск к горадминистрации о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ). Как сообщила ТАСС пресс-секретарь городского суда Дарья Лебедева, этот иск был подан 15 марта. Заявителями выступили 30 жителей города, уточняет «Интерфакс».

Суд не стал рассматривать иск, поскольку оспариваемое истцами распоряжение комитета имущественных отношений Петербурга не является решением о передаче религиозной организации имущества религиозного значения, сказал собеседник «Интерфакса». Два предыдущих иска были отклонены на том же основании.

16 марта по этой причине судья Татьяна Матусяк прекратила делo o незакoннoсти распoряжения комитета имущественных отнoшений (КИО) Петербурга o выселении музея из здания сoбoра. Иск пoдал юрист Сергей Бакешин 14 февраля, пoзже егo oбъединили с другим иском, в числе инициаторов которого депутат законодательного собрания Борис Вишневский. В конце января Василеостровский районный суд отказался принять к производству иск противников передачи Исаакия РПЦ, 3 марта жалоба на отказ была отклонена Санкт-Петербургским городским судом, который оставил в силе решение суда первой инстанции.

Распоряжение, датированное 30 декабря 2016 г., опубликовано 12 января, вскоре после того как губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о решении передать Исаакиевский собор Русской православной церкви (РПЦ). Согласно документу, петербургский комитет по культуре и ГБУ ГМП «Исаакиевский собор» должны были до 1 марта 2017 г. «определить возможность изъятия объекта из оперативного управления бюджетного учреждения без предоставления взамен обеспечивающих его деятельность помещений».