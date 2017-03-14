Власти Санкт-Петербурга попросили вывезти экспонаты из Исаакия к 16 апреля – РБК

Администрация Санкт-Петербурга попросила директора музея «Исаакиевский собор» Николая Бурова перевезти экспонаты в новое хранилище, пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к Минкультуры, и федерального чиновника.

Распоряжение было отдано устно, уточнили собеседники, близкие к Минкультуры. Дата вывоза музейного фонда – 16 апреля, стоит ориентироваться именно на это число, добавил один из собеседников издания.

Другой источник, близкий к Минкультуры, сообщил, что речь идет о переоформлении экспонатов на другой музей, а не просто о перемещении объектов. Экспонаты смог бы принять Государственный музей истории Петербурга. По словам источника издания в музее «Исаакиевский собор», идея перевозки экспонатов в Государственный музей истории Петербурга обсуждается, так как у самого Исаакиевского музея подходящих помещений нет.

Он добавил, что при этом возникает много вопросов: как успеть описать все объекты, прежде чем передавать; что делать с реставрационными контрактами музея, по которым необходимо расплатиться до 31 декабря; как быть с сотрудниками музея, которые потеряют работу. Кроме того, не ясно, на каком основании надо предпринимать что-либо, если отсутствует официальная заявка РПЦ на передачу Исаакия, подчеркнул источник в музее в беседе с РБК. Директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров отказался от комментариев.

В понедельник «Интерфакс» сообщил, что комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга так и не получил от РПЦ официального заявления о передаче Исаакиевского собора. Без заявления от РПЦ невозможно решить вопрос о будущем музея.