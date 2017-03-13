РПЦ так и не направила властям Петербурга заявление о передаче Исаакия

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга так и не получил от Русской православной церкви (РПЦ) официального заявления о передаче Исаакиевского собора. Без заявления от РПЦ невозможно решить вопрос о будущем музея, передает «Интерфакс».

«Решение не может быть принято в его отсутствие», - заявила представитель комитета на судебном заседании по иску противников передачи собора РПЦ в Смольнинском районном суде Петербурга.

По ее словам, распоряжение комитета от 30 декабря 2016 г. о порядке подготовки к передаче собора «не несет правовых последствий».

Депутат Вишневский, участвовавший в судебном процессе в качестве одного из истцов, обратил внимание судьи на ответ губернатора на коллективный депутатский запрос. «Из ответа однозначно вытекает, что никакого заявления нет. А в распоряжении комитета, которое мы оспариваем, есть прямая ссылка на поступившее обращение. Если этого обращения нет, а есть что-то другое, то это не в рамках 327-го федерального закона. Значит, это не (это) может иметь правового значения, и на основании этого не может быть издано никакого распоряжения», - пояснил парламентарий.

Суд удовлетворил ходатайства о привлечении в процесс в качестве заинтересованных лиц музея «Исаакиевский собор», Русской православной церкви, комитета по культуре Петербурга и Министерства культуры России и губернатора Полтавченко. Следующее заседание назначено на 17 апреля.

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