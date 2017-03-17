Лидер ДНР: референдум о присоединение Донбасса к России обязательно будет

Лидер самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил, что референдум о присоединении Донбассе к России обязательно состоится. «Мы не просто предполагаем, мы уверены, что такой референдум обязательно будет. Конечно, будем его инициировать, но всему свое время. Ведь в самом начале стоял вопрос, чтобы сразу пойти по пути Крыма, чтобы мы вошли в состав Российской Федерации, но получилось немножечко по-другому, но этот вопрос никогда не снимался», — приводит «РИА Новости» его слова. Плотницкий выразил уверенность, что результаты референдума «будут такие же, как и в Крыму».

Ранее в Кремле заявили, что сценарий интеграции ДНР и ЛНР в состав России не рассматривается.