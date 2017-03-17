Турция опровергает введение запрета на импорт сельхозпродукции из России

Министерство экономики Турции отрицает введение запрета на импорт сельскохозяйственных товаров из России. Об этом сообщает в пятницу, 17 марта, агентство Bloomberg, которое ссылается на заявление ведомства.

В нем отмечается, что «торговая политика Турции полностью соответствует правилам ВТО <...> Эта политика не направлена на ограничение каких-либо поставщиков какой-либо продукции».

Однако вместе с тем, согласно внутреннему режиму переработки в Турции, поставщики должны будут предоставлять информацию о том, из какой страны планируется осуществлять импорт сельхозпродукции.

Сообщалось, что Турция может ввести пошлину 130% на ввоз российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и масла. С 15 марта Анкара остановила выдачу лицензий на беспошлинный ввоз этих сельхозпродуктов. Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) уже попросила министра сельского хозяйства Александра Ткачева решить эту проблему, писали «Ведомости», в Минсельхозе подтвердили получение письма НАЭСП. Фактически речь идет об эмбарго на импорт в Турцию всей сельскохозяйственной продукции из России.

В Минэкономразвития России и Минсельхозе заявили, что официальных подтверждений введения пошлины 130% на данные позиции пока нет. Замминистра экономического развития Алексей Груздев уточнял, что Минэкономразвития выверяет информацию, в том числе с участниками бизнес-сообщества и компаниями, которые задействованы в поставках пшеницы в Турцию, писал «Интерфакс».