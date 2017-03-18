Администрация Трампа планирует продавать оружие Тайваню – Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа планирует продавать Тайваню новое оружие, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме. По данным агентства, речь может идти о ракетных комплексах и противокорабельных ракетах.

Администрация бывшего президента США Барака Обамы в декабре 2016 г. заблокировала продажу оружия Тайваню на сумму $1 млрд, несмотря на то, что сделка была одобрена Госдепартаментом и Пентагоном.

Источники Reuters отмечают, что у нынешней администрации Белого дома может уйти несколько месяцев на то, чтобы преодолеть действующие барьеры, в том числе позицию Пекина. По их данным, обсуждения уже начались.

В Белом доме агентству отказались прокомментировать информацию.