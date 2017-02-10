Трамп пообещал Пекину не отходить от политики «единого Китая»

В телефонном разговоре президент Дональд Трамп заверил китайского лидера Си Цзиньпина, что Америка сохраняет приверженность политическому принципу «единого Китая», сообщили пресс-служба Белого дома и китайская государственная телекомпания CCTV. Эта беседа состоялась вечером в четверг и была долгой, передает AP со ссылкой на оба эти источника. Главы государств обсудили много разных тем, и Трамп «по запросу председателя Си» заверил его, что США будут придерживаться политики «единого Китая», которая предусматривает, что официальные контакты Вашингтон может иметь только со структурами КНР, но не с Тайванем, следует из пресс-релиза Белого дома. Беседу в Вашингтоне оценили как «в высшей степени сердечную». Оба лидера пригласили друг друга в гости и выразили надежду на дальнейшие контакты.

Си высоко оценил заверения Трампа и выразил готовность КНР сотрудничать с США, укреплять двусторонние связи и «плодотворно сотрудничать во благо нашим двум народам», цитирует CCTV.

АР отмечает, что эти сообщения могут развеять озабоченность и опасения, что Трамп может резко изменить политику США в отношении Китая и это скажется на ряде сфер сотрудничества.

Вскоре после выборов Трамп нарушил негласный запрет не иметь прямых контактов с лидерами не признаваемого Китаем Тайваня и поговорил по телефону с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Также он критиковал Китай за несправедливые ограничения США во взаимной торговле (и грозился ответить симметрично), за военные действия в Южно-Китайском море и за недостаточные усилия по давлению на КНДР.

В минувшую среду Трамп направил председателю КНР первое письмо, в котором выразил готовность «к развитию конструктивных и взаимовыгодных отношений». Пресс-секретарь МИД Китая назвал предположения о том, что Трамп просто игнорирует китайского лидера и до сих пор с ним не разговаривал, бессмысленными.