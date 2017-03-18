На пост президента Франции претендуют 11 кандидатов

Французские власти зарегистрировали 11 кандидатов для участия в выборах президента страны. Об этом сообщил глава Конституционного совета Лоран Фабиус. Каждый из кандидатов собрал как минимум 500 подписей народных избранников разных уровней.

Опросы общественного мнения показывают, что фаворитами президентской гонки являются Эмманюэль Макрон (движение «Вперед»), Франсуа Фийон (партия «Республиканцы»), Бенуа Амон (Социалистическая партия) и Марин Ле Пен (партия «Национальный фронт»).

В выборах также принимают участие Натали Арто, Франсуа Аселино, Жак Шеминад, Николя Дюпон-Эньян, Жан Ласаль, Жан-Люк Меланшон и Филипп Путу.