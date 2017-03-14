Франсуа Фийону предъявлены обвинения по делу о фиктивном трудоустройстве супруги

Кандидату на пост президента Франции Франсуа Фийону официально предъявлены обвинения в присвоении государственных средств по делу о предполагаемом фиктивном трудоустройстве его супруги, передает AFP со ссылкой на его адвоката Антонена Леви. Представители французской прокуратуры подтвердили Reutersфакт предъявления обвинений в адрес Фийона.

В конце января в местных СМИ появилась информация о том, что супруга Франсуа Фийона Пенелопа на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника в парламентском аппарате мужа и получала за это жалованье, но при этом «не выполняла никакой конкретной работы». За время такой работы ей было перечислено в качестве зарплаты из казны около 900 000 евро.

Помимо этого Фийона подозревают в том, что во время работы в Сенате с 2005 по 2007 гг. он зачислял в парламентский аппарат собственных детей. В общей сложности им было выплачено 84 000 евро. Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.