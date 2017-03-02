В доме кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона прошел обыск – СМИ

В четверг прошел обыск в парижском доме кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона и его супруги Пенелопы, пишет газета Parisien.

Согласно информации издания обыск был санкционирован распоряжением трех судебных следователей, которым 24 февраля поручили расследовать дело «о растрате госсредств», «злоупотреблении общественным имуществом» и «взяточничестве» в отношении Фийона.

Прокуратура заинтересовалась кандидатом в президенты после того, как в СМИ появилась информация, что его жена в течение нескольких лет фиктивно работала помощником мужа в Национальном собрании.