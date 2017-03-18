Россия и Япония обменялись предложениями по ведению хозяйства на Курилах

В субботу, 18 марта, в Токио состоялся первый раунд российско-японских переговоров, в ходе которого заместители министров иностранных дел России и Японии Игорь Моргулов и Такэо Акиба обменялись предложениями по ведению хозяйства на Курилах.

«В ходе консультаций стороны обменялись предложениями по перспективным направлениям совместной хозяйственной деятельности на островах с учетом приоритетных задач социально-экономического развития региона», – говорится в сообщении российского МИДа.

Речь шла о сотрудничестве в сферах медицины, туризма и рыболовства, уточнили в Токио. Акиба также отметил, что «стороны договорились обсудить возможность посещения островов бывшими жителями посредством чартерных авиарейсов».