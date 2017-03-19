Песков рассказал, как Путин относится к присоединению Крыма

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью РБК рассказал о том, как президент России Владимир Путин относится к присоединению Крыма. По словам Пескова, вопрос о том, как скоро Украина признает присоединение полуострова к России, является не таким уж и важным.

«С точки зрения нашей нынешней реальности, положения и статуса Крыма как региона Российской Федерации это не так уж и важно, потому что это вряд ли когда-то изменится», – сказал Песков.

При этом пресс-секретарь отметил, что Украина «чрезвычайно важна для нас… и в плане межгосударственных отношений, она важна для нас и в экономическом плане, она важна и в гуманитарном плане».

Песков не смог точно ответить, почему Путин не посетил праздничные мероприятия, посвященные годовщине присоединения Крыма к России, но заявил, что для президента эта дата остается особенной и значимой.

На вопрос, доволен ли президент тем, что получила Россия в результате присоединения Крыма, Песков ответил, что Путин доволен не всем. «Это были достаточно сложные три года, это были три года первичной интеграции Крыма - и юридической интеграции, и правовой интеграции, и хозяйственной - в нашу российскую реальность. Это процесс сложный, достаточно беспрецедентный, и, наверное, в новой и новейшей истории России такого не было. Был ли всем доволен Путин? Да, конечно, нет. И поэтому он все держал под своим абсолютно ручным контролем», – ответил пресс-секретарь.

На вопрос о том, сожалеет ли президент о каких-либо действиях, не хотел бы он что-то изменить, Песков ответил отрицательно. При этом он признал, что последовавшие за присоединением Крыма международные события стали источником многих трудностей в экономике России.