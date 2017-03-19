Делегация европейских и украинских политиков прибыла в Крым с визитом

Зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек сообщил, что в Крым с трехдневным визитом прибыла делегация европейских и украинских политиков.

«Парламентарии прибыли за поиском правды, чтобы посмотреть, как живет Крым на третью годовщину воссоединения с Россией. Их приезд в очередной раз подтверждает, что западные политтехнологи перестарались с демонизацией России», – заявил Бальбек.

По его словам, в делегацию вошло около 20 человек, это депутаты Европарламента, политики из стран ЕС, СНГ и Латинской Америки, а также с Украины.