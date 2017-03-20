Путин утвердил состав Общественной палаты

Президент Владимир Путин утвердил членами Общественной палаты 40 человек, составляющих президентскую квоту. Указ размещен на официальном портале правовой информации.

Членам ОП, утвержденным указом, предложено совместно с членами ОП, делегированными от общественных палат российских субъектов, приступить к формированию Общественной палаты в полном составе. Указ вступает в силу со дня публикации.

В частности, в состав ОП по президентской квоте вошли глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, шахматист Сергей Карякин, певица Диана Гурцкая, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, кинорежиссер Владимир Хотиненко.

Из прежнего состава ОП в президентскую квоту попали 11 человек, уточняет «Интерфакс».

Ранее Путин определил кандидатуры 40 граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты.