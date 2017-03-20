Число суицидов в России в 2016 году выросло почти на 60%

«Группы смерти» являются одной из основных причин роста количества самоубийств почти на 60% в 2016 г., заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

«С 2011 по 2015 г. количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 2016 г. наблюдается рост на 57%. Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение "групп смерти" в соцсетях», – сказала Кузнецова.

Она подчеркнула, что для решения проблемы необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу, совершенствовать методическое обеспечение и повышать доступность помощи специалистов.

Президент России Владимир Путин назвал преступниками создателей сайтов, пропагандирующих самоубийства. Президент также поддержал инициативу депутатов Госдумы по введению уголовной ответственности за организацию «групп смерти» или создание сайтов, склоняющих к суициду. Он призвал правоохранительные органы активно пресекать действия хозяев, создателей и администраторов подобных сайтов, назвав их деятельность деструктивной и преступной.